Salvini rinvia il vaccino - Terzo Binario News

Salvini rinvia il vaccino.

«Purtroppo neppure ieri sono riuscito a farlo, ero impegnato per un processo, ma lo farò appena trovo il momento».

Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini oggi a Gallarate nel Varesotto a proposito del vaccino anticovid che avrebbe dovuto ricevere ieri.

Salvini ha incontrato fra l’altro gli operai della Silvio Fossa Spa e visitato il Museo Naga per cui ha promesso che chiederà al ministro Dario Franceschini più fondi «visto che è stato dato un milione di euro al museo della Juve.

Penso il museo di Gallarate meriti più attenzione e più soldi di altre istituzioni».

Riguardo al ministero per i Disabili «ci sono 100 milioni, da 0 a 100 milioni è già qualcosa.

Ci sono i soldi per i Comuni per rendere le vacanze possibili anche ai portatori di handicap.

Abbiamo riconosciuto la lingua dei sordi, stiamo lavorando sui cani guida per i ciechi e il ministro Stefani sta facendo un grande lavoro per quanto riguarda l’autismo».

Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini, ospite ad Aria pulita su 7 Gold.

«Nei prossimi mesi ci sono tre riforme: pubblica amministrazione, fisco e giustizia. Da approvare da parte di un Parlamento che tecnicamente entra nel semestre bianco, durante il quale, qualunque cosa accada in aula, nessuno va a casa. Se i 5 stelle iniziano a farsi i dispetti, votandosi contro a scrutinio segreto, è un casino. Per questo io ho proposto la federazione del centrodestra, per garantire a Draghi e al governo che almeno noi siamo compatti». È quanto afferma il leader della Lega Matteo Salvini in un’intervista al direttore della Stampa, Massimo Giannini