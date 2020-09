Salvini ad Anguillara per Pizzigallo: "Arriviamo al ballottaggio in vantaggio" (VIDEO) - Terzo Binario News

Oltre cinquecento persone hanno accolto Matteo Salvini, ad Anguillara. Giunto per sostenere al ballottaggio il candidato sindaco Angelo Pizzigallo, il leader della Lega ha perorato la causa

dell’avvocato che ha ottenuto al primo turno il 35% delle preferenze.

Una piazza composta, nello spazio antistante le case popolari, dove il lunedì si svolge il mercato settimanale, e dove è possibile far arrivare numerose persone senza creare assembramenti, tutti con le mascherine, in evidenza i quelle col simbolo della lega, ha atteso Salvini, giunto con qualche minuto di ritardo, per via di problemi al traffico dovuti anche al forte vento che ha fatto cadere qualche ramo sulla braccianese.

Preceduto dagli onorevoli Claudio Durigon e Massimo Garavaglia, l’ex ministro dopo aver iniziato il suo discorso parlando di clandestini e del processo che lo vedrà in aula il prossimo sabato a Catania, ha parlato principalmente di scuole, in una città che vede i suoi bambini dover svolgere le lezioni in container non a norma, e di tasse.

Non è mancato, come è ormai consuetudine nelle uscite di Salvini, il momento selfie, con molte persone in fila per farsi immortalare, anche se nascosti dietro la mascherina.

Silvio Rossi

