Sabato decimo appuntamento con "Emozioni in Rosa", torna la passeggiata di solidarietà pro Komen tra Tolfa e Allumiere • Terzo Binario News

Puntuale ecco l’appuntamento con la Giornata di solidarietà, sport e arte dedicata alle “Donne in Rosa”. Una manifestazione – “Emozioni in Rosa” – che si svolge tra Tolfa ed Allumiere ormai da 10 anni. E che è a favore della Susan G. Komen, www.komenit, che si occupa di prevenzione e assistenza alle donne operate di tumore del seno, a cui saranno devoluti i fondi raccolti. L’associazione è presente nei due paesi collinari da molto tempo e ogni anno un nutrito gruppo di donne prende parte all’annuale Race for the Cure sempre sotto l’egida Komen.

Sabato 30 si comincia di buon ora, alle 8,30 col raduno a Tolfa in Piazza Vittorio Veneto, dove ci saranno sedute di Shiatsu a cura dell’Ass.ne VIS FlSieo, segue alle 9,30 Saluto di benvenuto da parte delle autorità e dalla Banda Musicale “G.Verdi”. Alle 10 partenza per la camminata con arrivo ad Allumiere previsto alle 11,30, con accoglienza e ristoro a cura dell’Associazione Adamo. A seguire flashmob delle scuole di danza: Dance World e New Dance Evolution Center accompagnate dalle note dell’Associazione Amici della Musica, seguono sedute di Shiatsu a cura dell’Ass.ne VIS FlSieo.

Alle 12 Convegno presso I’Auditorium con la partecipazione del Dott. Sabatino D’Archi, chirurgo senologo del Policlinico Gemelli di Roma. Alle 13 Pranzo in Rosa a cura della Cooperativa Alfa 2, a seguire la lotteria a premi.

Si ringraziano le Amministrazioni dei Comuni ospiti, le Università Agrarie, le Protezioni Civili, la Cri di Tolfa e di Allumiere, l’Ass.ni Adamo, Click, Artiamo, Airone, Fidapa, SNOQ, i Volontari, le Associazioni che hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione e alle Attività Commerciali per il contributo.

Per info e prenotazioni: Elena 349 2232732 – Alessia 347 0455041 – Angela 3290221971.