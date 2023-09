Raffica di gol a Tolfa (4-4), pari esterno del Santa Marinella • Terzo Binario News

Paura allo Scoponi per un colpo in faccia subito dal portiere Ciaccia, grande il recupero dei biancorossi sotto 0-2; per i rossoblù reti di Tabarini e Catracchia

Doppio pari nell’andata dei 32esimi di finale di Coppa Italia Promozione: scoppiettante ed emozionante quello del Tolfa contro il Borgo Palidoro (4-4), incerto fino all’ultimo quello del Santa Marinella (2-2 ad Aranova contro il Fregene Maccarese).

Mister Roberto Macaluso schiera una formazione abbastanza aderente a quella titolare, con Ciaccia in porta, difensori centrali capitan Roccisano e Salvato, esterni Carolini e Ficorella: in mezzo Stefanini, Pasquini e Pangi, davanti Rosati, Taflaj che supportano bomber Moretti.

La partita è aperta, con le squadre che provano a giocare. Al 9’ il Tolfa potrebbe passare con un pallone lavorato da Pasquini che solo in area tira forte ma fa fare un figurone al portiere ospite Alessandrini.

Due minuti e passa il Borgo Palidoro, con il gol dell’ex. La punizione di Galluzzo è potente e precisa e finisce all’incrocio dei pali. Al 16’ i collinari buttano al vento altre due palle gol clamorose: la sponda di testa di Moretti per Taflaj in area di rigore è perfetta, il numero 7 colpisce a botta sicura ma Alessandrini para e sulla respinta il portiere ospite dice ancora di no con i piedi. Fronte opposto e buona parata in tuffo di Ciaccia sul destro di Villoresi. Al 25’ la punizione di Pangi da fuori area non impensierisce Alessandrini.

Lo 0-2 arriva al 29’ ed è un autogol perché anche stavolta tira Galluzzo ma c’è la deviazione decisiva di Taflaj che inganna Ciaccia. Il Tolfa non molla e al 37’ ci prova ancora con Ficorella, che raccoglie un bel cross di Roccisano: tira due volte e in entrambe le occasioni c’è di mezzo Alessandrini. Dalla parte opposta Ciaccia viene colpito sulla faccia in seguito a una respinta su un cross. Momenti di apprensione per una sospetta perdita di conoscenza. Gara sospesa poi il numero 1, dopo essere uscito a braccia, è stato portato al San Paolo di Civitavecchia per accertamenti lasciando il posto a Notari. Alla ripresa del gioco Ficorella ci prova calciando al volo e sfiora il palo alla sinistra di Alessandri. Nel secondo tempo, per cercare di ridurre le distanze, mister Macaluso chiede il pressing altissimo ai suoi ma al 14’ arriva lo 0-3 e a segnare è l’altro ex: la punizione di Savarino non lascia scampo a Notari. Al 20’ ci prova Pastorelli, entrato per Pasquini, ma la punizione che calcia è alta sopra la traversa. Dopo un minuto accorcia le distanze Salvato che di ginocchio entra in area con tempismo perfetto. Il Tolfa ci crede e sigla il 2-3 con Moretti, servito nello spazio da Bevilacqua e solo davanti al portiere lo trafigge con un diagonale preciso. A riportare di niovo il Borgo Palidoro a +2 ci pensa Parini al 28’, che in realtà vorrebbe crossare da destra e invece disegna una parabola imprendibile per Notari. Impedisce il 3-4 ancora Alessandri che di riflessi dice no a Pomponi che tira da due passi. Ma dal calcio d’angolo è Pangi a segnare di testa da dentro l’area piccola. I biancorossi provano a costruire palla a terra e un’azione prolungata al 40’ porta Moretti a concludere ma la girata è debole. A 46’ rigore per il Tolfa che Moretti trasforma per un fallo in area netto commesso su Pomponi e festa per un pari volitivo.

Il Santa Marinella invece chiude il primo tempo in vantaggio grazie alla rete di Tabarini già al 2; nella ripresa pareggio e vantaggio dei padroni di casa di Mariani prima e Scifoni poi. Nel finale bomber Catracchia firma il 2-2 definitivo.

Il ritorno, a campi invertiti, mercoledì 11 ottobre.