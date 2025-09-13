Ruba in un box di Talenti ma il proprietario lo scopre e lo ferma: arrestato 41enne algerino • Terzo Binario News

La scorsa serata, in via Cristoforo Landino, quartiere Talenti, i Carabinieri della Stazione Roma Talenti, d’intesa con la Procura della Repubblica, hanno arrestato un 41enne di origine algerina, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato di furto in abitazione.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo, dopo aver sollevato la serranda di un box, probabilmente che non era stato chiuso bene a chiave, si era introdotto all’interno per impossessarsi di alcuni oggetti. A sorprenderlo è stato il proprietario, un 30enne romano, che dopo una breve colluttazione è riuscito a bloccarlo.

L’intervento dei Carabinieri, immediatamente allertati dalla vittima, ha permesso di arrestare il soggetto. Il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto rimettendolo in libertà in attesa del processo.

L’uomo, è risultato gravato anche da un decreto di espulsione dal territorio nazionale e pertanto è stato accompagnato presso l’ufficio Immigrazione della Questura di Roma per gli adempimenti del caso.

Si precisa che, considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, l’indagato deve intendersi innocente fino ad eventuale accertamento di colpevolezza con sentenza definitiva.