“Dopo i successi in riva al mare, Mondadori Cerveteri si prepara ad un autunno ricco di nuovi appuntamenti” • Terzo Binario News

L’Estate sta finendo cantavano i Righeira in un famoso tormentone, un anno se ne va ma chi rimane sempre in prima linea per promuovere la lettura ed aprire menti e sentimenti c’è!

È la Mondadori Bookstore di Cerveteri, di Andrea Oliva e Tarita Vecchiotti, pronti dopo le fatiche della rassegna #laMondadoriCerveteriIncontra – Summer Edition, ad affrontare l’autunno e l’inverno con tanti nuovi appuntamenti e momenti letterari.

Torniamo ad incontrarli a distanza di qualche mese, per raccogliere le loro emozioni, sensazioni, ma anche per scoprire i progetti e le iniziative future della libreria, sempre più luogo di aggregazione e punto di riferimento cittadino.

Un bilancio della stagione estiva della Mondadori Bookstore di Cerveteri?

Sicuramente positivo! Sono stati tre mesi molto intensi, di duro lavoro ma che la crescente presenza di pubblico alle tante iniziative proposte ha ampiamente ripagato, soprattutto da un punto di vista dei rapporti umani e dei rapporti personali.

Lo svolgimento sul Lungomare dei Navigatori Etruschi della rassegna #laMondadoriCerveteriIncontra è stata un susseguirsi di emozioni: in un contesto davvero bellissimo, al tramontar del sole, abbiamo conosciuto e fatto conoscere tanti autori, tante storie e tanti libri. Una serie di appuntamenti che hanno dato modo a tante persone di rendersi conto che ora a Cerveteri una libreria c’è, una libreria pronta a soddisfare ed esaudire le loro richieste in ambito letterario, una libreria che vuole diventare sempre di più un patrimonio di tutta la città.

Con l’occasione, ci sia consentito di ringraziare davvero di cuore lo staff del Banana Village, che per tutta l’Estate ci ha messo a disposizione la propria struttura sul Lungomare dei Navigatori Etruschi e l’Assessorato alla Cultura del Comune di Cerveteri, per aver reso parte integrante dell’offerta culturale estiva i nostri appuntamenti in riva al mare. Iniziative che non vediamo l’ora di ricominciare in libreria in autunno.

Presentazione libro da Mondadori_con Valentina Farinaccio3

Come è nata l’idea di organizzare gli aperitivi letterari al tramonto a Campo di Mare?

È stato tutto molto naturale e in un certo senso conseguenziale del lavoro svolto in libreria nel periodo invernale. Ci siamo ritrovati ai primi di giugno, quasi al termine del calendario primaverile degli eventi, con amici e clienti che quasi rassegnati ci davano appuntamento a dopo le vacanze estive. Lì è scoccata la scintilla: ma quali vacanze? Ma quale pausa? Le presentazioni devono continuare anche in Estate, perché la mente e l’amore per i libri non può fermarsi! E così, complice la riapertura sul Lungomare dei Navigatori Etruschi del “Banana Village”, abbiamo proposto ai gestori di unire ai loro aperitivi e ai tramonti mozzafiato della spiaggia, dei momenti culturali. Così è nata la Summer Edition della Mondadori di Cerveteri. Un esperimento che visti i risultati, è stato apprezzato e gradito.

E ora? Quali progetti e quali novità ha in cantiere Mondadori per Cerveteri?

In cantiere tante idee e tanti progetti: sicuramente quello di continuare il percorso tracciato in questi mesi. Un percorso fatto di rapporti, momenti ed iniziative quotidiane capaci di abbracciare una fascia di popolazione sempre diversa, dai più piccoli con i vari laboratori creativi e letture animate, agli adolescenti fino ai più adulti.

Quindi torneranno le presentazioni letterarie e gli incontri con gli autori, ma stiamo studiando anche la possibilità di creare tanti nuovi servizi, anche fuori dal mondo dei libri ma riguardanti sempre il settore della cultura, dell’arte, dello spettacolo.

Insomma, alcune novità che stiamo valutando e che speriamo di rendere operative, proprio per continuare in quel percorso intrapreso che porti ad essere Mondadori un luogo di cultura a 360gradi. Ovviamente, vi terremo sempre aggiornati attraverso i nostri canali social, Facebook, Instagram e Whatsapp.

Andrea, Tarita, era fine gennaio di quest’anno quando avete ufficialmente rilevato la Mondadori di Cerveteri. Sta andando come vi auspicavate?

Senza dubbio il riscontro c’è ed è più che incoraggiante. Lavoriamo nel mondo dei libri da tanti anni e diventare proprietari di una libreria è stato senza dubbio un sogno che si è realizzato per entrambi. A questo, aggiungiamoci anche che oltre a noi, c’è tutta una rete di amici attorno a noi: autori del territorio ma anche conoscenti e simpatizzanti che per amore della lettura e della città, sono sempre pronti a sostenerci promuovendo le nostre iniziative. Insomma, le basi che abbiamo posto in questi mesi sono estremamente solide: continuiamo così, sperando di fare sempre meglio e di soddisfare sempre di più il pubblico!

Infine, possiamo aspettarci la presenza di altri nomi importanti nel prossimo futuro da Mondadori?

Ci stiamo lavorando! Già abbiamo avuto il piacere di poter accogliere scrittori molto noti, come François Morlupi, Valentina Farinaccio, Anna Vera Viva, Enrico Galiano, quest’ultimo in collaborazione con il Comune al Parco della Legnara, ma anche Clizia Fornasier, Valerio Marra e Luigi Viva con lo speciale De Andrè a Campo di Mare, attrice e volto Tv e con il tempo, contiamo di poter annoverare tra i nostri ospiti anche altri volti familiari, dello spettacolo, del giornalismo, della letteratura e del panorama culturale italiano.