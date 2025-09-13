Vende frutta abusivamente con un furgone e parcheggia in sosta vietata a piazza Re di Roma • Terzo Binario News

Durante i consueti servizi di pattugliamento del territorio in zona San Giovanni, nel pomeriggio di ieri i motociclisti del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico) della Polizia Locale di Roma Capitale, hanno individuato un uomo che vendeva frutta in strada, senza alcun titolo autorizzativo e utilizzando un furgone posizionato in piena sosta irregolare in Piazza Re di Roma.

I prodotti, perlopiù meloni, oltre ad essere venduti abusivamente sono risultati privi di qualsiasi tracciabilità o riferimenti obbligatori sulla provenienza.

Di conseguenza gli agenti hanno proceduto al sequestro dell’intero carico di frutta, circa 3 quintali, che è stato immediatamente smaltito grazie all’intervento sul posto di personale e mezzi AMA. A carico del responsabile, un uomo italiano di 49 anni, sono scattate sanzioni per un ammontare complessivo di oltre 5mila euro.