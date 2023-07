Ruba il cellulare a una turista, arrestato dalla Polizia locale • Terzo Binario News

Bloccato un 37enne africano, con precedenti: l’accusa è furto con destrezza

Gli agenti del I Gruppo Prati della Polizia di Roma Capitale – ieri alle 10 – hanno tratto in arresto un uomo africano di 37 anni, con precedenti penali, con l’accusa di furto con destrezza. Tutto si è svolta alla fermata dell’autobus in via Crescenzio, dove una turista tedesca è stata derubata del suo cellulare.

Accortasi dell’accaduto, la ragazza di 38 anni, ha iniziato ad urlare indicando il responsabile. Gli agenti lo hanno immediatamente fermato e trovato in possesso del cellulare; hanno quindi proceduto all’ arresto, restituendo il telefono alla cittadina tedesca. Hanno poi proceduto ad identificare il ladro e lo hanno denunciato.

Fissato per questa mattina il rito direttissimo a carico dell’uomo.