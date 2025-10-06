Rosolino: "Entro Natale apre il Centro di Aggregazione Giovanile di Ladispoli" • Terzo Binario News

“Proseguono senza sosta i lavori per il nuovo Centro di Aggregazione Giovanile di Ladispoli, che sarà pronto ad aprire le sue porte entro il prossimo periodo natalizio.

A darne notizia è il Consigliere comunale Riccardo Rosolino, delegato ai Giovani: “Siamo vicini al traguardo di un’opera che rappresenta un investimento reale e concreto nelle nuove generazioni”.

Per la realizzazione del centro sono stati stanziati 120mila euro: una struttura moderna, viva e inclusiva, pensata come presidio di cittadinanza attiva, capace di favorire crescita, appartenenza e partecipazione.

All’interno aule studio attrezzate per tutti gli studenti, da quelli più giovani fino agli universitari; sale polivalenti per proiezioni, cineforum, incontri culturali e laboratori creativi; spazi ludici e ricreativi per socializzare, svagarsi e organizzare attività di gruppo.

All’esterno: aree multifunzionali dedicate a eventi, sport e musica.

I locali saranno totalmente accessibili, progettati per garantire la piena fruibilità anche ai ragazzi con disabilità.

Rosolino conclude: “L’Amministrazione Grando dimostra ancora una volta, con i fatti, di essere accanto ai giovani: investendo risorse, creando opportunità e strutture che li rendano davvero protagonisti della crescita e dello sviluppo di Ladispoli”.