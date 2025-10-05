Trani sulle antenne 5G: "Grazie a Verso Ladispoli è in arrivo un regolamento comunale" • Terzo Binario News

“Un risultato importante per il nostro gruppo di Verso Ladispoli si è finalmente concretizzato, segnando un passo avanti significativo nella gestione delle antenne di telefonia mobile nel nostro territorio.

A distanza di due anni dall’approvazione della nostra mozione dedicata a questo tema, Ladispoli si appresta ad affrontare una questione di fondamentale importanza per la salute e il benessere dei cittadini: la predisposizione di un piano regolatore per le antenne, in particolare per il 5G.

La vicenda delle antenne, e più in particolare quella relativa alla tecnologia 5G, rappresenta un tema delicato e di grande attualità, strettamente collegato alla tutela della salute pubblica. La presenza di queste infrastrutture sul territorio solleva numerosi interrogativi e preoccupazioni tra i cittadini, che meritano risposte serie, trasparenti e basate su dati concreti.

È per questo motivo che abbiamo ritenuto fondamentale intervenire con strumenti istituzionali, come la mozione, approvata dall’Amministrazione comunale , nonostante un voto contrario da parte dell’opposizione, che si è dimostrata ostile e intrisa di ideologia politica vuota e poco costruttiva.

Dopo questa approvazione, abbiamo continuato a monitorare la situazione attraverso un’interrogazione rivolta al Sindaco Grando. In risposta, il primo cittadino ha comunicato che, circa tre mesi fa, è stato affidato a una società specializzata il compito di predisporre una bozza di normativa che possa regolamentare in modo razionale e aggiornato le antenne di telefonia mobile nel nostro Comune. Questa bozza sarà successivamente sottoposta all’attenzione della Commissione competente e, infine, al Consiglio Comunale per l’approvazione definitiva.

Ci aspettiamo che questa proposta di normativa sia in linea con le recenti sentenze e linee guida nazionali ed europee, che pongono un forte accento sulla tutela della salute pubblica e sulla trasparenza delle procedure autorizzative. Inoltre, riteniamo fondamentale che vengano effettuate misurazioni accurate e aggiornate sui livelli di emissioni elettromagnetiche, in modo da fornire ai cittadini risposte chiare e rassicuranti riguardo ai potenziali rischi connessi alle antenne di telefonia mobile, in particolare al 5G.

Nel caso in cui emergessero criticità o lacune nella proposta normativa, ci impegneremo attivamente a proporre eventuali miglioramenti e integrazioni, affinché le regole siano davvero efficaci e tutelino la salute dei cittadini senza compromettere le esigenze di connettività e sviluppo tecnologico.

Con questo atto, il nostro gruppo rinnova il proprio impegno di agire con serenità, moderazione e spirito costruttivo, perseguendo l’obiettivo di offrire risposte concrete e rassicuranti ai cittadini di Ladispoli..

Continueremo a lavorare con determinazione e responsabilità, affinché la tutela della salute pubblica sia sempre al centro delle decisioni amministrative e politiche.

La nostra posizione è di una minoranza costruttiva e concreta senza pregiudizi ideologici”.

Così sui social il consigliere Eugenio Trani