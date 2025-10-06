Acea: "A giugno fine lavori delle fognature alla Perazzeta di Santa Marinella" • Terzo Binario News

“Entro giugno 2026 i lavori di realizzazione della nuova rete fognaria in località Perazzeta saranno terminati e il quartiere avrà finalmente una nuova rete di raccolta e smaltimento delle acque nere “.

Ad affermarlo è il sindaco Pietro Tidei, dopo avere ricevuto conferma direttamente dalla società Acea Ato 2 , che nella lettera inviata al Comune ha presentato il cronoprogramma e lo stato di fatto degli interventi.

“Nel rispetto del Programma Lavori, è terminata l’attività di bonifica ordigni bellici e attualmente si è in attesa di “svincolo” da parte del Genio Militare, condizione necessaria e vincolante a norma di Legge per l’inizio delle attività successive- si legge nella missiva- La durata complessiva dei lavori è di 330 gg naturali e consecutivi e, pertanto, ad oggi si conferma il rispetto del programma delle lavorazioni con data prevista di fine lavori al 25/06/2026”.

Il sindaco Tidei, che ha seguito passo passo l’iter dei lavori, vuole rassicurare i residenti della zona, precisando che durante i lavori è stato necessario e non procrastinabile effettuare la bonifica da ordigni bellici del territorio. Intervenire nelle zone più periferiche della città, renderle sicure e migliorarne la vivibilità è uno degli obiettivi che l’ Amministrazione ha programmato.

“Perazzeta, in questi ultimi anni, da zona rurale è oramai diventato un quartiere della città e come tale necessita di servizi urbani moderni ed efficienti, come il risanamento igienico sanitario- ha affermato il Primo Cittadino- Un’opera indispensabile ed urgente che è stata realizzata grazie alla convenzione sottoscritta con Acea Ato 2”.

Al termine dei lavori, la società Acea si occuperà della sistemazione del manto stradale.

In questi giorni, sempre in località Perazzeta, Acea è dovuta intervenire per un guasto importante sulla condotta idrica Olgiata- Civitavecchia.

“La perdita è stata riparata, si stanno eseguendo ultime verifiche in profondità, seguirà la pulizia del canale di scolo e il ripristino- ha spiegato il vicesindaco Andrea Amanati- Siamo consapevoli dei disagi che i cittadini devono affrontare quando si interviene, ma siamo anche certi che si tratta di rendere più efficienti i servizi a beneficio degli abitanti e di tutta la comunità cittadina. Abbiamo inoltre previsto con Consip Luce di installare una nuova rete di illuminazione pubblica che fino ad oggi non è mai esistita a Perazzeta”, ha concluso il Vicesindaco