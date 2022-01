Romano si ferisce e minaccia il suicidio salvato dall'operatore del 112 - Terzo Binario News

La notte scorsa, un giovane italiano di 34 anni ha contattato il 112, in stato di agitazione, minacciando di volersi suicidare e mettendo in essere atti di autolesionismo procurandosi numerosi tagli agli arti e all’addome con un taglierino. Il carabiniere, operatore della Centrale Operativa del Gruppo Carabinieri di Roma, compresa la situazione, con grande professionalità, è riuscito prima ad acquistare la fiducia del giovane e successivamente, dopo averlo tranquillizzato, è riuscito a farlo desistere dal procurarsi ulteriori ferite con il taglierino che aveva in mano.

Nel frattempo una altro operatore dava istruzioni alla pattuglia del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Roma che in pochissimi minuti ha raggiunto l’abitazione del 34enne, in zona Bravetta.

I militari, dopo aver raggiunto la casa della persona che minacciava il suicidio, sono riusciti a farsi aprire la porta, quindi dopo averlo disarmato, lo hanno affidato alle cure dei medici del 118 che lo hanno portato, in codice rosso, ma non in pericolo di vita, all’Ospedale San Camillo, per una valutazione psichiatrica.