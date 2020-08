"Roma antifascista":nuova stazione metro C intitolata al partigiano Giorgio Marincola - Terzo Binario News

Via libera dall’Assemblea Capitolina alla mozione per intitolare la futura fermata della metro C Amba Aradam/Ipponio al partigiano antifascista Giorgio Marincola. Figlio di un sottufficiale italiano e di una donna somala vissuto a Roma nel quartiere di Casalbertone, scelse di contribuire alla liberazione d’Italia nel periodo della Resistenza. Morì in Val di Fiemme nel maggio 1945.

L’iniziativa per l’intitolazione era stata lanciata, nelle scorse settimane, con una petizione di Massimiliano Coccia su change.org che ha raccolto numerose adesioni.

“Roma è orgogliosamente antifascista. Oggi più che mai è ancora più importante poter celebrare questi valori per non dimenticare. Marincola fu un partigiano antifascista che sacrificò la sua vita per il bene del nostro Paese, il suo esempio mantiene vivo il ricordo di chi morì per la liberazione d’Italia. Intitolargli la stazione è un segnale preciso e importante, soprattutto in questo periodo storico. La memoria è fondamentale per dare il giusto valore al passato e guardare al futuro senza commettere gli stessi errori. Roma non dimentica”, dichiara la Sindaca di Roma Virginia Raggi.

Metro C, Catini (M5S): Intitolazione fermata Amba Aradam a Marincola per valori di libertà e antifascismo

“Giorgio Marincola fu un eroe antifascista e Roma è una città antifascista. Cambiamo paradigma, con un richiamo ai valori di libertà e antifascismo al posto del nome di una battaglie del Ventennio”. Così Maria Agnese Catini (M5S), presidente della Commissione capitolina Politiche Sociali e della Salute.

“L’Assemblea Capitolina – aggiunge Catini – ha approvato oggi la mozione a mia firma che chiede di intitolare a questo coraggioso giovane partigiano la futura fermata della Metro C Amba Aradam/lpponio.

La proposta è arrivata da più parti e la petizione lanciata da change.org su questo ha ricevuto un’ampia adesione proprio a testimonianza di quanto l’argomento sia sentito. Il quartiere in cui cade la fermata della metro conserva vivo il ricordo di questo ragazzo, figlio di un sottufficiale italiano e di una donna somala vissuto a Roma nel quartiere di Casalbertone, che scelse di contribuire alla liberazione dell’Italia al caro prezzo della vita, persa in Val di Fiemme nel maggio 1945. Il suo nome andrà a sostituire quello attuale, che invece richiama la nota battaglia dell’Endertà che si svolse nel corso della Guerra di Etiopia, una delle imprese fasciste a cui fu intitolata Via dell’Amba Aradam.

Abbiamo già modificato i nomi di strade intestate ai sottoscrittori del Manifesto della Razza e su questa linea andiamo avanti. E’ ora di valorizzare l’esempio di Giorgio Marincola, per dare un segnale culturale e sociale chiaro, e restituire la giusta importanza e commemorazione agli eventi storici e ai loro protagonisti, divulgandone la memoria tra le nuove generazioni”.