Rissa con sediata in viale Garibaldi, ferito un 18enne di Civitavecchia • Terzo Binario News

Il motivo del contendere sarebbe una ragazza, indagano i Carabinieri

Colpi di sedia per una ragazza contesa, un 18enne finisce medicato per una ferita alla testa.

È quanto accaduto nel pomeriggio intorno alle 17.30, sul centralissimo viale Garibaldi all’esterno di un bar nei pressi del monumento.

Due gruppi di giovani, ognuno per fatti propri, sono venuti alle mani – sembra – per un apprezzamento non gradito nei confronti della ragazza, minorenne come l’altro protagonista della vicenda.

La situazione è andata fuori controllo, tanto che hanno cominciato a picchiarsi con le suppellettili esterne dell’attività commerciale.

Il momento più pericoloso è quando quando un 18enne è stato colpito alla testa da una sedia. Si è reso necessario l’intervento dell’ambulanza per medicare la ferita.

Nel frattempo, sono arrivate le forze dell’ordine con i Carabinieri che hanno aperto un’indagine.