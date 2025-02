Falso trading on-line con movimenti da un milione, denunciato un 59enne per truffa • Terzo Binario News

Nei giorni scorsi, a Roma, a conclusione di specifica attività investigativa finalizzata al contrasto del fenomeno delle “truffe online”, i Carabinieri della Stazione Roma La Storta hanno deferito in stato di libertà, per il reato di truffa, un cittadino italiano di 59 anni.

Nella circostanza l’uomo, travisato con una parrucca, utilizzando una sua piattaforma di investimento online denominata “TFG Accademia di strategia di ricchezza”, aveva indotto 8 vittime, intente in tutto il territorio nazionale a migliorare le proprie precarie condizioni economiche, tramite lezioni e conferenze online in cui prometteva investimenti di trading sicuri e ad alto rendimento, a versare somme di denaro con bonifici, su conti a lui intestati in cui risultano movimenti per circa 1 milione di euro, per un totale di circa 421 mila euro.