Riqualificazione di due alloggi di Borgata Aurelia per il Dopo di Noi a Civitavecchia • Terzo Binario News

L’Assessorato ai Servizi Sociali ha partecipato all’avviso pubblico 1/2022 per la presentazione di proposte da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 5 “Inclusione e coesione”, componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”, investimento 1.2 “Percorsi di autonomia per persone con disabilità” risultando ammissibile al finanziamento.

La missione si pone come obiettivo la realizzazione di abitazioni in cui potranno vivere gruppi di persone con disabilità. La linea di attività intende allargare la progettualità per la “Vita indipendente” e per il “Dopo di noi” consentendo di migliorare l’autonomia delle persone con disabilità ed offrire opportunità di accesso nel mondo del lavoro.

Per dare concretezza alla missione, l’Ufficio Servizi alla Persona e Socio-Assistenziali, è stato supportato dall’Assessorato ai Lavori Pubblici sia nella procedura di gara che nella realizzazione del progetto.

A tal fine è stato individuato un immobile di proprietà comunale, ubicato a Borgata Aurelia, una città Giardino e bene culturale che sorge in una ampia area verde dotata di tutti i servizi primari e secondari.

La struttura in questione si sviluppa su un unico piano e il progetto esecutivo prevede la realizzazione di unità abitative capaci di ospitare un numero complessivo di 12 utenti. all’interno poi saranno realizzati servizi igienici, adeguatamente pensati per persone con mobilità ridotta, una zona comune dove poter svolgere missioni lavorative e una cucina. Parte integrante del progetto rimangono gli impianti, rinnovati nella loro interezza e sviluppati in modo tale da rendere la struttura interamente domotica così come previsto nella mission del progetto.

“Posso dire con soddisfazione che grazie al lavoro costante e sinergico degli uffici dei Lavori Pubblici e dei Servizi alla persona e Socio-Assistenziali, si è conclusa oggi la procedura di gara e che si stanno perfezionando gli atti di aggiudicazione di un progetto essenziale per la nostra comunità. Pertanto, a breve, inizieranno i lavori di rifacimento dell’immobile interessato.”, così il Sindaco Marco Piendibene, esprimendo pieno apprezzamento per l’impegno dell’Assessore ai Servizi Sociali Antonella Maucioni e dell’Assessore ai Lavori Pubblici Patrizio Scilipoti.