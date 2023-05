Riqualificazione della Braccianese: al via i lavori da La Giustiniana per oltre 20 chilometri • Terzo Binario News

I lavori, eseguiti da Anas, si svolgeranno in orario notturno dalle 21 alle 6 del mattino. Finanziamento di Roma Capitale di 5,3 milioni

Sono partiti ieri sera “i lavori di manutenzione stradale e riqualificazione della Braccianese, che grazie a un finanziamento di Roma Capitale di 5,3 milioni, interesseranno 21 chilometri di strada a partire dall’intersezione con Via Cassia altezza La Giustiniana. I lavori, eseguiti da Anas, si svolgeranno in orario notturno dalle 21 alle 6 del mattino”. Così il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati.

“Quello della Braccianese è un intervento atteso da un decennio, per cui in questo anno e mezzo con l’Assessorato capitolino ai Lavori Pubblici, per cui non posso che ringraziare l’Assessora Ornella Segnalini per il grande lavoro svolto e il Dipartimento Csimu, abbiamo lavorato senza sosta affinché fosse inserito all’interno dell’accordo con Anas per i lavori del Giubileo”.

“Grazie anche alla Direttiva approvata dalla Giunta del Municipio XV lo scorso 16 marzo in cui chiedevamo priorità assoluta per la manutenzione di questa strada, e con la proposta di risoluzione approvata in Consiglio un mese dopo, finalmente oggi diamo il via a un cantiere davvero non più rimandabile”.

“Una vera urgenza, per una situazione divenuta ormai insostenibile e pericolosa per i tanti cittadini che ogni giorno percorrono questa strada. Questo grande intervento di manutenzione stradale è però anche la dimostrazione che con serietà, impegno e lavorando costantemente e in maniera coordinata tra amministrazioni, è possibile raggiungere grandi traguardi. Grazie alla delegata della Città Metropolitana, Manuela Chioccia, e all’Assessora ai Lavori Pubblici del nostro Municipio Luigia Chirizzi”.

