“Un paio di giorni fa ho trovato questa discarica abusiva depositata sulla Fontana nei pressi del Ghetto.

Avendo rimesso in funzione il servizio di videosorveglianza, abbiamo trovato le riprese dei ragazzi che, in spregio della loro stessa città, lasciano rifiuti e pezzi di mobili in pieno giorno.

Il mio consiglio è che si presentino spontaneamente, il prima possibile, presso il Comune…”

Così in un post l’assessore all’ambiente del comune di Civitavecchia Stefano Giannini