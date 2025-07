Musica, spettacolo e DjSet sul Lungomare dei Navigatori Etruschi a Campo di Mare: il programma del “Banana Village” • Terzo Binario News

Tris di appuntamenti, venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 luglio. Debutta anche la rassegna letteraria di Mondadori Bookstore Cerveteri: ospite Luigi Viva per raccontare il mai dimenticato Fabrizio De Andrè

Una tre giorni di eventi, di musica, di incontri letterari e spettacolo sul Lungomare dei Navigatori Etruschi a Campo di Mare al Banana Village.

In riva al mare, dal tramonto a sera tarda, un lungo weekend da vivere in compagnia, in un contesto piacevole, accompagnati magari da un gustoso aperitivo con il mare come sfondo.

Ecco il programma delle serate, da domani, venerdì 18 luglio fino a domenica 20 luglio.

Venerdì 18 luglio dalle ore 19:00 “On The Road” – DjSet di Charlie Road

Doppio appuntamento sabato 19 luglio. Alle ore 19:30 parte la rassegna organizzata da Mondadori Bookstore Cerveteri insieme al Banana Village “Aperitivi letterari al tramonto”: tante presentazioni che proseguiranno per tutto luglio e tutto agosto.

Il primo incontro sarà con Luigi Viva, storico fondatore della Fondazione “De Andrè”, che presenterà i libri “Non per un dio ma nemmeno per gioco – Vita di Fabrizio De André” e “Falegname di parole -Le canzoni e la musica di Fabrizio De André”, un viaggio nella vita e nell’arte di Faber, dall’adolescenza e la giovinezza a Genova, i primi brani, l’amicizia con Luigi Tenco, gli amori, la Sardegna, il sequestro, la malattia.

A seguire, serata anni ’80/’90, con il Night Party di Manuel Briotti Vinyl DjSet.

Domenica 20 luglio ancora musica! Dalle ore 18:30 “Sunset DjSet on Vinyl” con Manuel Briotti.

Il Banana Village è il quarto anno che illumina le serate del Lungomare dei Navigatori Etruschi a Campo di Mare: venerdì scorso, c’è stato il grande esordio di stagione, con spettacoli di fuoco, musica e davvero tanto pubblico! E proseguirà per tutta l’Estate…