Riapre la “stanza rosa”, a Santa Marinella uno sportello per le pazienti oncologiche • Terzo Binario News

Ha riaperto ufficialmente da ieri, presso la sede ASL Roma 4 di Santa Marinella, la “Stanza Rosa” di ANDOS, l’associazione nazionale donne operate al seno, che da anni è presente sul territorio con le sue infaticabili volontarie. Dopo la parentesi pandemica, che ha visto la chiusura del servizio, il centro d’assistenza è tornato nuovamente operativo presso gli uffici di Via Valdambrini, ogni lunedì pomeriggio, dalle 15:30 alle 16:30. Il sindaco Pietro Tidei e il consigliere delegato alla Sanità, Alessio Manuelli, hanno voluto fare visita alle volontarie e alla Presidente dell’A.N.D.O.S. di Civitavecchia e Santa Marinella, Dott.ssa Annalisa di Giovanni, per dimostrare la vicinanza dell’Amministrazione Comunale e sottolinearne l’importanza per la comunità.

“Iniziative come quella di A.N.D.O.S., rafforzano l’impegno di tutti noi sulla sensibilizzazione riguardo queste tematiche. Non dobbiamo mai dare per scontato l’impegno che c’è dietro: siamo fortunati ad avere sul nostro territorio la Stanza Rosa, che offre una guida utile e indispensabile, non solo durante il percorso oncologico, ma anche nelle fasi di prevenzione e guarigione dei tumori al seno”, ha dichiarato il sindaco Tidei.

“Voglio ringraziare a nome mio, dell’Amministrazione Comunale e dei cittadini, la ASL Roma 4 ed in particolare la dott.ssa Maria Cristina Serra, direttrice del distretto, e il dott. Giampiero Fiaschi, responsabile del poliambulatorio, per aver consentito la riapertura della Stanza Rosa presso la sede di Via Valdambrini. È sicuramente segno di attenzione verso la nostra comunità e le donne, che trovano un punto di riferimento e un aiuto concreto per affrontare al meglio un periodo così delicato della propria vita. Saremo a disposizione delle volontarie per prossime iniziative sul territorio che promuovano e facciano conoscere i servizi offerti”, ha commentato il consigliere Manuelli.

“Salutiamo il Sindaco Tidei e il Consigliere Manuelli, che si è messo a disposizione della nostra associazione e ha fatto da tramite con la ASL RM 4, affinché si riaprisse il nostro centro nel Poliambulatorio di Santa Marinella. Le tre volontarie A.N.D.O.S. che si occupano della Stanza Rosa sono Franca Riccardi, Patrizia Coltra e Antonietta Miraglia. A loro ci si può rivolgere per avere informazioni e dettagli riguardo l’accesso ai percorsi di prevenzione, di cura e mettersi in contatto con gli specialisti: oncologo, senologo, fisiatra, nutrizionista e psicologo. Inoltre, presso la Stanza Rosa dell’ospedale di Civitavecchia, è disponibile il macchinario per la pressoterapia, una terapia importantissima per eventuali edemi che si possono formare localmente nelle donne che hanno subito la mastectomia. Terapia gratuita, così come tutte le prestazioni offerte”, ha spiegato la Presidente Di Giovanni.

Per la riabilitazione, l’A.N.D.O.S. mette a disposizione anche il Dragon Boat, imbarcazione a remi per dieci persone, un aiuto efficace dal punto di vista fisico e psicologico per il post-intervento chirurgico. L’ A.N.D.O.S. è impegnata infine nella campagna di prevenzione per le categorie fuori screening dai 20 ai 45 anni e dai 70 anni in su.