Tenta di vendere droga a Carabinieri in borghese, arrestato un 23enne • Terzo Binario News

Continuano senza sosta i controlli antidroga effettuati dai Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo, nei luoghi maggiormente frequentati da spacciatori.

I Carabinieri della Stazione di Ville Pontificie hanno arrestato un giovane di 23 anni originario della provincia di Perugia, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella circostanza, i due militari liberi dal servizio e in borghese che si trovavano nei pressi di Villa Doria, sono stati avvicinati dal 23enne che, pensando fossero due acquirenti, ha chiesto loro se volessero acquistare dell’erba e nella circostanza li ha invitati a seguirlo.

Giunti all’interno del parco pubblico, il giovane ha prelevato, da dietro un albero, un sacchetto contenente 4 g di marijuana. A quel punto i Carabinieri si sono qualificati come appartenenti all’Arma dei Carabinieri e hanno bloccato il 23enne, chiedendo ausilio ai colleghi di pattuglia in uniforme. La perquisizione domiciliare effettuata a casa del 23enne ha permesso ai Carabinieri di rinvenire e sequestrare ulteriori 6 g di marijuana, quasi 1 g di cocaina, un bilancino elettronico e materiale per il confezionamento delle dosi.

Per questo motivo, l’indagato è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.

Ulteriori servizi svolti nel parco, hanno portato alla denuncia di una minore sorpresa con 6 g di hashish e un bilancino di precisione.

Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari, per cui l’indagato è da ritenersi innocente fino ad eventuale sentenza definitiva.