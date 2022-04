Renzi a Civitavecchia con Marietta Tidei per gli stati generali dell'energia - Terzo Binario News

“Grazie ai tantissimi che oggi da Civitavecchia e da altre città hanno seguito i nostri Stati generali dell’energia voluti da Matteo Renzi.

È stata una straordinaria occasione di confronto con i più importanti attori dell’energia in Italia e con tutti quelli che credono che non sia più il tempo del no a prescindere.

È necessario cogliere con coraggio le sfide della transizione ecologica accelerando sulle autorizzazioni e attrezzarci per dare solidità al nostro mix energetico. Noi ci siamo”.

Marietta Tidei