Teatro per bambini, al Nuovo Sala Gassman c'è "Pollicino" - Terzo Binario News

Al Teatro Nuovo Sala Gassman torna l’atteso appuntamento con la Stagione

Bambini.

Domenica 3 aprile alle ore 15 andrà infatti in scena

“Pollicino” dei Fratelli Grimm nella versione adattata e diretta da

Simone Luciani.

L’esame per la Luna d’Argento si avvicina, e il folletto

Piripò è sempre più in ansia, tanto da cercare di aiutarsi con una certa

pozione ricordella, che avrà risvolti disastrosi. Meglio quindi passare

a trascrivere la nuova fiaba del mese, Pollicino! Quest’ultimo – lo

ricordiamo – è un piccolo frugoletto le cui marachelle lo precipiteranno

in una serie di pericolose avventure. Riuscirà a cavarsela contro i

perfidi briganti e l’affamata famiglia di orchi?

Prenotazioni come sempre al 328 1224154