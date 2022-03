Relitti lungo il Tevere a Fiumicino, sopralluogo del vicesindaco Città Metropolitana - Terzo Binario News

“A seguito della firma del Contratto di Fiume, il vicesindaco della Città

metropolitana, Pierluigi Sanna, ha espresso la volontà di vedere di persona le

condizioni in cui versa il Tevere per quanto riguarda la questione dei relitti”. Lo

dichiara il sindaco Esterino Montino.

“Per questa ragione, insieme siamo andati a fare un sopralluogo lungo il fiume,

partendo dal vecchio faro, perché potesse sincerarsi della situazione – spiega

Montino -. Abbiamo visto i tanti, troppi relitti, che deturpano il nostro Tevere e

che rendono pericolosa la navigazione. Imbarcazioni abbandonate, che

continuano a degradarsi, a perdere pezzi e a comportare dei rischi non solo

per la navigazione, come dimostrano le vicende che hanno riguardato il

barcone ancorato a ridosso del Ponte 2 Giugno”.

Montino e Sanna



“Una situazione a cui va posto rimedio e per la quale il Contratto di fiume offre

strumenti molto importanti – conclude il sindaco -. Ringrazio il vicesindaco

Sanna per l’interessamento subito espresso e per avere deciso di venire

personalmente a Fiumicino. Come ho sempre sostenuto, è con la

collaborazione interistituzionale che si possono affrontare e risolvere i problemi

dei territori”.