Regione Lazio, i dati più interessanti raccolti dall'ultima edizione del Libro Blu • Terzo Binario News

Il settore del gioco in Italia in questi ultimi anni è stato caratterizzato da una crescita esponenziale, che lo ha portato dal 2021 al 2023 a un +11%, per un totale di 111 miliardi di euro spesi ogni anno. Se ci concentriamo solo ed esclusivamente sul comparto fisico vediamo che nello stesso lasso di tempo c’è stato un crollo del 40%, ma nonostante questo il settore è in una fase di sviluppo importante per via delle attività del gioco online.

Il successo del mondo digitale è legato prima di tutto alle disponibilità di molteplici piattaforme di gioco che sono analizzate e catalogate dai migliori brand che si occupano di comparazione casinò, come ad esempio Nuovicasino. In seconda istanza, un altro dei motivi del successo di queste piattaforme riguarda il fatto che gli operatori iGaming danno l’opportunità ai videogiocatori di accedere alle loro attività ludiche preferite dove vogliono e quando vogliono (sono accessibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7).

I numeri del gioco nella Regione Lazio

A prendere piede in questi ultimi anni, per l’appunto, sono stati i casinò online, che, secondo quanto riportato dai dati del Libro Blu, hanno portato una Regione come il Lazio a numeri inerenti al gioco digitale che raggiungono ed anzi oltrepassano il miliardo di euro, per una cifra spesa a persona pari a 1200 euro.

Già nel 2021 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva evidenziato dei dati in grande crescita per quanto concerne il Lazio, la cui raccolta ammontava a quasi 4 miliardi e mezzo di euro. Seppur in calo, il comparto fisico resta più che vivo in Regioni come la Lombardia, la Campania, il Lazio, l’Emilia Romagna e il Veneto. Restando concentrati sui numeri relativi al Lazio, vediamo come le attività dei casinò online più in voga siano le scommesse sportive, su eventi e su ippiche, mentre sembrerebbe essere in calo il numero relativo ai giocatori di Poker presenti sul territorio.

I numeri del gioco in Italia

Analizzati i dati inerenti alla Regione Lazio, andiamo a scoprire quali sono i numeri che hanno a che vedere con il settore del gioco in tutta Italia, partendo sempre da quelli studiati, analizzati e pubblicati dal Libro Blu. La raccolta da gioco, per l’appunto, continua a crescere in maniera piuttosto esponenziale, tanto che nel primo trimestre del 2023, con la Regione Lazio sempre ai vertici della classifica, sono stati più di 35 i miliardi di euro spesi. Se prendiamo in considerazione l’intero volume del gioco annuo nel 2022, vediamo come quest’ultimo corrisponda a circa 135 miliardi di euro, motivo per cui il trend nell’ultimo anno si è rivelato essere nuovamente in aumento.

In un mondo come quello del web, che nasconde spesso insidie di ogni genere, la regolamentazione del gioco in Italia ha favorito la sicurezza e la trasparenza delle attività, motivo per cui i giocatori ad oggi si sentono sempre più sicuri di giocare in rete. Parlando di giocatori, il Libro Blu ha effettuato uno studio secondo il quale il 72% di questi sono uomini, mentre il restante 28% di chi gioca sono donne. Inoltre, mentre gli over 50 prediligono le scommesse sportive, i ragazzi tra i 25 e i 35 anni si cimentano maggiormente in attività ludiche come il blackjack o altri giochi di carte. Il numero dei videogiocatori online nel corso del 2023, inoltre, è notevolmente aumentato, tanto che la percentuale registrata a luglio del 2023 rispetto all’anno precedente è stata un +6%, per un totale di circa 17,8 milioni di conti di gioco aperti. Se in tanti credono che la fase di crescita del gioco online abbia raggiunto i suoi massimi livelli, tanti altri sostengono che questo sia solo l’inizio, considerando soprattutto lo sviluppo dell’intelligenza artificiale che con il passare del tempo renderà sempre più sottile il confine tra il mondo reale e il mondo virtuale. Un ambito in cui questo aspetto sarà sempre più evidente, ad esempio, sarà senza ombra di dubbio il Metaverso.