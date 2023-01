Regionali, Pascucci: “Rafforzare la sanità territoriale e abbattere le liste d’attesa” • Terzo Binario News

Alessio Pascucci, candidato nella lista “Verdi e Sinistra” interviene sul tema della Sanità

Il tema della sanità è sempre uno di quelli che maggiormente interessa la popolazione. Lo è sempre stata, lo è divenuta ancor di più dopo i due anni di pandemia, durante i quali Ospedali e punti di primo intervento hanno vissuto un periodo di stress lavorativo mai visto prima.

Tema di campagna elettorale a tutti gli effetti, abbiamo voluto sentire Alessio Pascucci, candidato alle Elezioni Regionali del Lazio con la lista “Verdi e Sinistra” a sostegno di Alessio D’Amato Presidente.

“Siamo reduci da due anni terribili, con strutture e personale sanitario messi davvero a dura prova. La Giunta guidata da Nicola Zingaretti ha ereditato dal centrodestra una Sanità pubblica disastrosa. In dieci anni è stato fatto un lavoro straordinario, anche e soprattutto grazie ad Alessio D’Amato che ha ricoperto il ruolo di Assessore alla Sanità e che oggi guida la nostra coalizione. Ora che la Sanità Laziale è fuori dal Commissariamento, l’obiettivo è quello di potenziare la sanità territoriale per dare risposte a tutti i territori; al contempo vanno abbattute immediatamente le liste d’attesa per garantire a tutti una sanità immediata ed efficiente”.