Regionali, è rosa la Pisana dal Litorale: passano Emanuela Mari e Marietta Tidei • Terzo Binario News

La prima (unica in maggioranza) ha totalizzato quasi 9800 voti; per l’esponente di Italia viva circa 7mila preferenze; fuori di un soffio Pascucci e D’Antò, niente seggio per Minnucci e Ceccarelli

Come sono andati i candidati consiglieri del territorio? Il risultato è rosa, nel senso che alla Pisana approdano due donne, una in maggioranza e l’altra all’opposizione. Rimasti senza seggio tutti gli uomini.

A sostegno del nuovo presidente della Regione Francesco Rocca c’è Emanuela Mari. La candidata di Fratelli d’Italia, appena arrivata da Forza Italia, ha raccolto quasi 9800 consensi andando diretta all’emiciclo della Pisana.

Ma è l’unica a sostenere il nuovo governatore. Infatti si ritrova in consiglio anche Marietta Tidei, che ha portato a casa circa 7mila preferenze con Italia Viva. Ottimo risultato pure il suo.

Alessio Pascucci di Sinistra-Verdi, pur ottenendo circa 5.100 voti ha perso e per qualche desina di voti brutta sorpresa pure per il grillino Enzo D’Antò, che ha sostenuto Donatella Bianchi.

Al momento sarebbe fuori il dem Emiliano Minnucci, sebbene fosse forte di quasi 3800 preferenze, a meno che non rientri come secondo dei non eletti. Stessa sorte per l’allumierasco Simone Ceccarelli inserito nella lista D’Amato.