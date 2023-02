Regionali, a Tolfa il primo partito è Forza Italia • Terzo Binario News

Alta l’affluenza ai seggi

A Tolfa discreta l’affluenza al voto con il 56 per cento. Tra le coalizioni dilaga Rocca con il 62 per cento.

Mentre, nella cittadina di Alessandro Battilocchio, Forza Italia supera il 25 per cento attestandosi come primo partito, pur non esprimendo in questa occasione candidature locali.

Segue a ruota FDI con il 22.

Buona la performance di Italia Viva nel centrosinistra con il 17 per cento (trainata da Marietta Tidei) mentre il PD si attesta poco sopra il 6.