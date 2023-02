Regionali, Pascucci non entra alla Pisana • Terzo Binario News

Sembrava fatta per l’ingresso di Alessio Pascucci alla Pisana.

Invece per una manciata di voti è stato eletto Claudio Marotta per la lista Sinistra Verdi.

Infatti Pascucci ha fatto incetta di voti sul Litorale mentre su Roma il fedelissimo di Massimiliano Smeriglio ha totalizzato quasi 5mila preferenze.

Fino all’ultimo è stato testa a testa anche per via della lentezza dello scrutinio delle preferenze nella Capitale.

Il messaggio di Pascucci: “

È stato un viaggio bellissimo. Si sono appena chiusi i seggi e abbiamo ottenuto oltre 5100 preferenze, un risultato di gran lunga superiore a qualsiasi aspettativa: 3319 voti in Provincia di Roma e oltre 1700 nella città di Roma. Grazie a tutte e a tutti. Senza di voi sarebbe stato impossibile.

Purtroppo nonostante questo grandissimo lavoro, non sono stato eletto: la lista Verdi e Sinistra elegge un solo Consigliere e io sono arrivato secondo.

In queste settimane mi avete fatto scoprire nuovi territori e realtà che mi erano sconosciute; mi avete raccontato storie, esposto problemi, coinvolto in battaglie. Abbiamo parlato di cultura, turismo, sanità, di diritti e di inclusione. Un arricchimento senza precedenti.

Oggi mi avete riempito di messaggi (soprattutto visto che tutta la stampa mi indicava come eletto). La vostra compagnia ha reso indimenticabile anche la fatica di queste settimane. Un regalo prezioso.

Mi avete sostenuto con un entusiasmo e una energia che non credevo di meritare. E sono convinto davvero che questa comunità di donne e uomini sia una ricchezza inestimabile. Mi piacerebbe lavorare con tutte le mie forze per non disperderla. Oggi, se vi andrà, sarà il primo giorno di un nuovo viaggio insieme.

Gramsci diceva che ogni movimento rivoluzionario è romantico per definizione. Forse non è un caso che tutto questo accada proprio nel giorno di San Valentino.

Grazie a tutte e a tutti. Col cuore”.