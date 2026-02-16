Referendum, tavola rotonda del Rotary Civitavecchia il 19 febbraio • Terzo Binario News

Il Rotary Club di Civitavecchia è lieto di promuovere una tavola rotonda di approfondimento dedicata al Referendum sulla Giustizia, finalizzata a un confronto serio e qualificato sui principali temi della riforma del sistema giudiziario.
L’incontro si terrà presso l’Hotel San Giorgio di Civitavecchia il 19 febbraio
alle ore 18:00.
L’evento è organizzato in collaborazione con l’Unione Italiana Forense, presieduta dall’Avv. Elisabetta Rampelli (UIF Nazionale), con la partecipazione dell’Avv. De Simone (UIF Roma) e dell’Associazione Avvocatura Indipendente Civitavecchia presieduta dall’Avv. Antonio Maria Carlevaro.
La tavola rotonda rappresenterà un’importante occasione di dialogo tra avvocatura, istituzioni e cittadinanza, per analizzare i quesiti referendari e le possibili ricadute sull’amministrazione della giustizia.
Modera la tavola il presidente rotary civitavecchia Luca Grossi.