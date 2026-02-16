Giornata del Gatto celebrata da Roma Capitale • Terzo Binario News

Oggi 17 febbraio sarà un giorno intero dedicato ai felini e al profondo legame che li unisce alla città.

Un’occasione per conoscere, condividere e rafforzare l’impegno verso la tutela e il benessere dei gatti della Capitale.

Dopo la prima parte dedicata alla formazione di bambini e ragazzi, dalle ore 17.00 avranno inizio i momenti di discussione con due panel, il primo istituzionale e il secondo associativo, con le principali realtà che operano sul territorio.

È previsto il saluto del Sindaco di Roma e Città metropolitana Roberto Gualtieri.

L’intero evento è previsto dalle ore 14.30 alle 22.30.

Con dibattiti e momenti formativi, stand delle associazioni e uno spazio del cuore dedicato alle adozioni consapevoli, questa edizione sarà ancora più ricca della precedente e sarà chiusa da una cena a base di pietanze vegane e da un momento musicale.

L’iniziativa è promossa dal Consigliere metropolitano Rocco Ferraro, delegato all’Ambiente, Aree protette e Tutela degli animali.