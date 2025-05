Rca scaduta da oltre un anno, intervento della Municipale di Santa Marinella • Terzo Binario News

Nella giornata odierna, nel corso di un ordinario posto di controllo predisposto dalla Comandante della Polizia Locale di Santa Marinella, è stato fermato un veicolo il cui conducente risultava circolare con l’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi scaduta da oltre un anno.

A seguito degli accertamenti effettuati sul posto, gli agenti hanno proceduto al sequestro amministrativo del veicolo, come previsto dalla normativa vigente.

Al conducente è stata contestata la violazione dell’articolo 193, comma 2, del Codice della Strada, con relativa sanzione amministrativa pecuniaria.

L’operazione rientra nell’ambito delle attività di controllo mirate alla tutela della sicurezza stradale e alla prevenzione delle condotte illecite alla guida.

Il Comando rinnova l’invito a tutti i cittadini a verificare costantemente la regolarità della documentazione del proprio veicolo, in particolare per quanto riguarda la copertura assicurativa, la cui assenza comporta gravi rischi per la sicurezza pubblica e pesanti sanzioni per i trasgressori.