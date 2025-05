Si chiude la Promozione: Santa Marinella a Cerveteri, Tolfa in casa col Pianoscarano • Terzo Binario News

Si chiude la stagione della Promozione, con il Santa Marinella che culla ancora la “speranziella” di raggiungere il play-off del girone A. Per il Tolfa invece, certo del quinto posto, non ha più obiettivi da perseguire.

I rossoblù sono impegnati al Galli di Cerveteri contro i neroverdi che si giocano il posto play-out in casa mentre i collinari ospitano un Pianoscarano salvo e tranquillo. Entrambe le gare iniziano alle 11.

I rossoblù sono ospiti di un Cerveteri alla disperata ricerca di punti per evitare di disputare il play-out in trasferta.

Dunque ci si aspetta partita vera ma come i certi, anche i santamarinellesi devono vincere per sperare ancora nel terzo posto e quindi nel play-off. La situazione è questa: ci sono il Grifone vittorioso e promosso, e il Salaria Vescovio certo del piazzamento. In terza posizione l’Ostiantica che contende al Santa Marinella l’ultimo posto per gli spareggi. Ma i lidensi partono dal vantaggio di due punti (68 contro 66) che però non bastano in caso di pareggio contro la pericolante Duepigrecoroma: infatti in caso di arrivo a pari punti, conterebbero gli scontri diretti ma sono finiti entrambi in parità. Dunque si passa alla differenza reti dove c’è avanti il Santa Marinella per un gol. Però l’Ostiantica è padrone del proprio destino perché con un successo sarebbe terzo a prescindere dal risultato di Cerveteri-Santa Marinella. E allora, come stanno preparando la gara allo stadio Fronti? Come le altre partite, senza mollare sebbene le speranze di raggiungere gli spareggi siano basse. «La presenza agli allenamenti è stata assidua – dice mister Daniele Fracassa – segno che i giocatori credono in quello che fanno. Poi certo, siamo tutti consapevoli del fatto che vincere potrebbe non bastare». Uno sguardo all’altra sfida: «LA Duepigrecoroma ha qualcosa da giocarsi, il che rende la gara di Ostia vera, non di quelle dove il risultato è scontato. Ma in fondo lo stesso discorso vale per il Santa Marinella, perché pure il Cerveteri deve vincere per perseguire il suo obiettivo. Insomma, di certezze non ne ha nessuno». Per quanto riguarda gli uomini, sarà fuori Samuele Cerroni per un problema muscolare (con una nuova possibilità per Tiziano Alessi), Valerio Gentili andrà in panchina mentre rientra Lorenzo Orlando. In porta ci sarà Simone Notari.

Sul fronte tolfetano, ci sarà il saluto al pubblico dello Scoponi che come sempre ha sostenuto la squadra con affetto e calore. Il campionato è stato buono, considerando la forza delle corazzate e i problemi che ha dovuto affrontare la compagine di Roberto Macaluso durante la stagione. I biancorossi, al quinto posto, sono stati sempre in corsa per gli spareggi-promozione e dopo la gara odierna si tireranno le somme.

Possibili cambiamenti profondi nella rosa. Intanto, per quanto riguarda il confronto odierno con i viterbesi, ci saranno tre assenti ovvero Miguel Vittorini ed Edoardo Fagioli, entrambi infortunati, e capitan Marco Roccisano, impegnato con il lavoro. Dunque spazio ai ragazzi delle giovanili e un attacco tutto da inventare per il mister collinare dove potrà contare su Gabriele Martinelli e Damiano Pasquini. Ritorna in campo anche Gianluca Nuti.