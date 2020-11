Rapina in farmacia: un individuo amato di pistola, con il volto travisato da occhiali da sole e mascherina, è entrato in azione venerdì 27 novembre poco dopo le 15. Il malvivente si è fatto consegnare l’incasso – 2mila euro – e poi è scappato. Il tutto è accaduto in via della Stazione di Ottavia.

Sulla vicenda indaga il personale del XIV distretto di Primavalle.

c.b.