'Tutor' nella galleria Giovanni XXIII: progetto approvato, "una soluzione innovativa" - Terzo Binario News

Raggi: “Tassello che mancava per renderla più sicura”

“Da quando vivo nella borgata di Ottavia percorro molto spesso in macchina la galleria Giovanni XXIII: si tratta di un tunnel molto trafficato che collega la zona nord di Roma, dove c’è anche il policlinico Gemelli, con il centro e la zona est della città. È un luogo dove sfortunatamente negli anni ci sono stati gravissimi incidenti e, quasi quotidianamente, tamponamenti con conseguenti code interminabili”. Così Virginia Raggi, sindaco di Roma, in un post su Facebook.

“Per garantire maggiore sicurezza, negli anni scorsi abbiamo fatto partire le gare per i lavori di rifacimento straordinario di illuminazione, asfalto e segnaletica della galleria che si sono conclusi nei mesi precedenti. Molti incidenti erano però causati dall’alta velocità. Per questo – prosegue Raggi – abbiamo dato il via libera all’installazione degli impianti per il controllo della velocità in galleria. È il tassello che mancava per renderla ancora più sicura per migliaia di cittadini che la percorrono ogni giorno”.

Alessandro Volpi, consigliere del M5S e presidente della commissione Lavori pubblici di Monte Mario, ha precisato: “Si tratta di una soluzione innovativa, non dei semplici autovelox ma dei dispositivi che garantiranno il rispetto dei limiti di velocità per tutta la lunghezza della Galleria.

“Una soluzione che quando è stata proposta non aveva precedenti in Italia, un progetto reso complesso anche dalla presenza di più uscite lungo il percorso. L’ultimo tassello di una vasta opera di riqualificazione dell’infrastruttura che ha visto rinnovati l’impianto elettrico e di illuminazione, i pannelli laterali, l’asfalto e la segnaletica. A questi lavori di manutenzione straordinaria si aggiunge una programmazione costante di manutenzione ordinaria che impedirà il rapido deterioramento e la riproposizione di tutti quei problemi che ci siamo trovati ad affrontare.Con quest’ultimo passo garantiremo un’infrastruttura completamente rinnovata e sicura a beneficio di tutti i cittadini”.

Tutor nella Galleria Giovanni XXIII: i commenti

“Con l’approvazione della Delibera portiamo a termine un percorso avviato per restituire nuova funzionalità e più sicurezza alla Galleria Giovanni XXIII, che hanno incluso anche la sua manutenzione straordinaria. I lavori inizieranno nei prossimi mesi, dopo che sarà aggiudicata la gara per i lavori, che bandiremo entro fine anno. Siamo soddisfatti per il risultato raggiunto, miglioriamo la sicurezza stradale su una infrastruttura importante per la viabilità in città”, ha commentato l’assessore alle Infrastrutture, Linda Meleo.



“In qualità di Presidente della Commissione Capitolina Lavori Pubblici ho fortemente voluto questo intervento. Abbiamo lanciato la sfida accolta dapprima con diffidenza e poi con entusiasmo dal Direttore e dai tecnici del Dipartimento SIMU (Lavori Pubblici) che hanno lavorato con dedizione e tenacia per mettere a punto la migliore tecnologia di rilevazione della velocità media da realizzare all’interno della Galleria Giovanni XXIII. Sono stati mesi di incontri e riunioni, dal proficuo dialogo con la Prefettura agli incontri con Polizia Locale, Dipartimento Mobilità, Roma Servizi per la Mobilità ed i Municipi XIV e XV. Il tutto proiettato verso una unica finalità: la sicurezza dei cittadini”, ha sottolineato il presidente della Commissione capitolina Lavori pubblici, Alessandra Agnello.