Rapina alla Balduina: colpo da 100mila euro • Terzo Binario News

Rapina alla Balduina. Un colpo da 100mila euro. Tre i soggetti che sono entrati in azione. I malviventi hanno puntato un’abitazione in via Teodosio Macrobio. Nell’appartamento si trovavano madre e figlia, rispettivamente di 75 e 39 anni.

I banditi hanno asportato argenteria del valore di 50mila euro. Poi, pistola alla mano, hanno minacciato la donna di farsi aprire la cassaforte, prelevando monili anche qui del valore di 50mila euro. I tre poi sono fuggiti a piedi.

Le vittime della rapina non hanno chiesto l’intervento del 118. Sul posto la Polizia.

c.b.