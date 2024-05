Incidente in via Ostiense: scontro scooter-Smart, motociclista elitrasportato in ospedale • Terzo Binario News

Incidente in via Ostiense, all’altezza del civico 2355. Per cause in corso di accertamento – alle 7,30 di oggi 17 maggio – si è verificato lo scontro tra uno scooter e una Smart. Il motociclista è stato elitrasportato al San Camillo, l’altra persona ferita, invece, è stata trasportata all’ospedale Grassi. Il bilancio del sinistro stradale è di due feriti, due uomini di 48 e 54 anni.

La strada è stata chiusa per permettere il ripristino delle condizioni di sicurezza per la circolazione stradale fino alle 9,30. Al momento sono in corso le verifiche del caso per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

c.b.