Una lite sul bus (linea 69 dell’Atac). È quanto accaduto ieri in via del Foro Italico poco prima delle 18. Secondo quanto appreso, una persona è stata trasportata in codice giallo al Policlinico Gemelli. Sul posto la Polizia, con il personale delle Volanti e del commissariato Salario-Parioli.

L’autista del mezzo, sentendo le urla, ha subito contattato le forze dell’ordine.