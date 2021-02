Raid al Mamiani: identificati tre ventenni - Terzo Binario News

I carabinieri della compagnia Roma Trionfale – nella serata di ieri – hanno identificato tre 20enni, denunciati per porto abusivo di oggetti atti a offendere. I giovani sono stati bloccati dai militari mentre cercavano di scappare. Indagini in corso per capire se sono collegati o meno allo scoppio di una bomba carta avvenuta nelle vicinanze del Liceo Mamiani, occupato.

In via Brofferio i carabinieri hanno visto i tre scappare, così gli hanno inseguiti fino alla macchina e li hanno bloccati. Nell’auto sono stati trovati passamontagna, due martelli, un coltello, un casco e uno striscione.

Così l’Anpi Esquilino/Celio: “Solo un anno fa, all’interno dell’autogestione, abbiamo conosciuto le studentesse e gli studenti del liceo Mamiani. Fu una mattinata di confronto su molti temi cari alla nostra Associazione. Un incontro in cui si parlò molto di Costituzione e Resistenza. Sapere che a distanza di un anno sono stati aggrediti da fascisti incappucciati ci riempie di rabbia. Non è possibile che tali azioni squadriste possano ancora avvenire. Purtroppo il fascismo ancora è presente nella nostra società, magari camuffato e non facilmente identificabile, ma pronto a colpire. Per questo è fondamentale tenere alta la vigilanza democratica.Ci sentiamo vicini agli studenti e alle studentesse aggredite ed esprimiamo loro la nostra più grande solidarietà”,