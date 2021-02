Incidente fra Aurelia e Raccordo: due mezzi coinvolti, sul posto Roma Capitale - Terzo Binario News

Alle 8.45 circa, pattuglie del XIII Gruppo Aurelio della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenute in via Aurelia, all’altezza del GRA, per incidente che ha visto coinvolti due veicoli , un’ auto Renault Megane e un furgone Renault Master.

L’ autocarro dopo lo scontro ha perso il carico che si è riversato interamente sulla strada.

Gli agenti hanno dovuto procedere alla chiusura al tratto interessato dell’ Aurelia, direzione Roma, per il tempo necessario alle operazioni di ripristino delle condizioni di sicurezza, con rimozione dei detriti e sostanze oleose presenti sul manto stradale, e per consentire i rilievi e gli accertamenti, tuttora in corso, per la ricostruzione dell’esatta dinamica di quanto accaduto.

Non ci sono feriti.