Raduno della Futsal Civitavecchia a Borgata Aurelia • Terzo Binario News

Si è radunata la Futsal Civitavecchia. Nell’impianto casalingo dell’Ivan Lottatori, i nerazzurri di Umberto Di Maio hanno iniziato a lavorare in vista della stagione di C1 2023-2024.

Partenza molto anticipata, visto che il campionato inizia il 23 settembre (con il 2 settembre in cui è prevista la Festa dei Calendari) però è diventata una necessità, dal momento che il gruppo è giovane e ha bisogno di conoscersi e di conoscere i dettami tecnico-tattici dell’allenatore.

Dalla prossima settimana, dopo una riattivazione fisica e i primi movimenti tattici, da lunedì si parte tutti i giorni: «Ci presentiamo ai nastri di partenza con una squadra giovane – spiega Di Maio – forse inesperta ma tecnicamente valida.

La regola dell’under obbligatorio in campo è stata tolta e questo aspetto forse ci penalizza ma al contempo ci induce a puntare forte sul ritmo e il dinamismo che altre compagini non avranno. E poi ancora si potrebbe fare qualcosa sul mercato».

Con le amichevoli, si parte il 2 settembre a Vignanello, il 9 a Borgata Aurelia contro il Ronciglione, il 13 ad Aranova e il 16 ad Anguillara. Spiccano le tre trasferte su quattro uscite: «I test sono stati organizzati volutamente fuori casa per provare campi a noi non certo congeniali.

Vignanello e Anguillara sono palasport ridotti come dimensioni e lì non ci esprimiamo bene come invece avviene sul sintetico di casa. Pertanto serve abituarsi il prima possibile, visto che in C1 ne troveremo tanti in trasferta. Le ambizioni? Come l’anno scorso: arrivare alla salvezza il prima possibile e crescere come gruppo, visto che le qualità i singoli le possiedono già», la conclusione del mister nerazzurro.

La rosa è composta dai portieri Lorenzo Appetecchi, Claudio Cleri e Valerio Piferi; giocatori di movimento Lorenzo Angeloni, Luca Bellumori, Francesco Bonadias, Samuele Di Gennaro, Flavio Da Lozzo, Alessio Donati, Lorenzo Forino, Gianluca Franca, Andrea Giocondo, Cristian Giovani, Valerio Gravanago, Jacopo Mancini, Simone Mondelli, Tiziano Moretti, Luca Mori, Lorenzo Olivetti, Daniel Pernelli, Vincenzo Santocono, Gabriele Sarracco, Lorenzo Stefanini, Manuel Terzini. Con Di Maio lo staff è composto da Giampiero Capraro come secondo; Massimiliano Matteo preparatore dei portieri e i dirigenti Luca Basilico, Antonio Freno, Gioele Storniolo e Claudio Vanacore.