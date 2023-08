Alla Sagra dell’Uva il Città di Cerveteri presenta la squadra: giocatori e dirigenza sul palco prima della gara della pigiatura • Terzo Binario News

Appuntamento in Piazza Aldo Moro alle 18:30. L’invito del Sindaco Elena Gubetti

La tradizionale e attesissima gara della pigiatura in programma domani, sabato 26 agosto alle ore 19:00 all’interno del programma della 60esima edizione della Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti, sarà preceduta da un altro importante appuntamento: alle ore 18:30 dal palco di Piazza Aldo Moro, sarà presentata la squadra di calcio del Città di Cerveteri, pronta a ricominciare la stagione nella Promozione Laziale.

“Siamo felici di poter ospitare all’interno della manifestazione più attesa e più ricca di storia della nostra città un appuntamento dedicato allo sport, al calcio, alla squadra del Città di Cerveteri – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – poco prima della Gara della Pigiatura, da sempre uno dei momenti clou della festa, sul palco saliranno i giocatori, lo staff tecnico e ovviamente il Presidente Lupi per farsi conoscere dal pubblico e per ricevere dalla città la carica di cui hanno bisogno per affrontare nel migliore dei modi il campionato oramai alle porte. Per questo, nel rinnovare l’invito a tutti a trascorrere ore divertenti e spensierate all’interno della Sagra, spero che in tantissimi vorranno essere presenti anche alla prima uscita ufficiale della squadra del Città di Cerveteri”.

“Far sentire loro il nostro sostegno sin da ora – conclude la Gubetti – sarà uno stimolo importante per un grande campionato”