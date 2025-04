Radioterapia a Civitavecchia, allarme Adamo: "I tempi si allungano, c'è tanto da rifare" • Terzo Binario News

Prova a rassicurare la consigliera regionale Mari: “Seguo la questione, finanziamento in proroga”

Adamo preoccupata per il dilatarsi dei tempi sulla radioterapia a Civitavecchia. “Aspettavamo una firma invece si è scoperto che tante cose fatte debbono essere rifatte.

Sembrava fatta…..dai proclami degli ultimi due anni sembrava sempre di essere ad un passo dalla conclusione (basta scrivere su Google “radioterapia a Civitavecchia” e leggere).

Invece, si deve ripartire rivedendo il progetto e riconfermare la copertura finanziaria. ( I termini tecnici non sono questi, ma la sostanza sì).

Grazie a tutto questo ancora per qualche anno (chissà quanti ancora) i malati di tumore del territorio dovranno sobbarcarsi circa 150 km al giorno per 25/30/35 giorni consecutivi.

Gli attuali componenti del tavolo per la radioterapia si sono tutti mostrati fortemente motivati a recuperare il terreno perduto, ma l’amarezza, almeno per me e qualcun altro resta tanta.

Chiedo solo un grande esame di coscienza a tutti gli attori, passati e presenti, perché dietro ai ritardi di anni ci sono persone con la loro malattia, con le loro paure e le loro speranze”.

“Al fine di evitare allarmismi ingiustificati, mi sento di ribadire che l’ iter per l’ istituzione della radioterapia e’ avviato e vedrà la luce. La rimodulazione dell’art. 20 con cui viene finanziata anche la nostra radioterapia, infatti, prevede 120 milioni di euro di finanziamento per il Lazio che dovevano essere impegnati entro il 31 dicembre 2024.

Purtroppo fino ad ottobre 2024 il servizio di radioterapia non era stato inserito nel piano ospedaliero. Grazie alla collaborazione con il facente funzione della Asl RM 4 Roberto di Cicco dopo una lunga interlocuzione con la direzione salute Lazio ed il Ministero della salute e’ stata inserita nel piano ospedaliero ad ottobre 2024.

Ho personalmente seguito e sto continuando a seguire, con frequenti interlocuzioni con il direttore regionale alla sanità Urbani e con Marco Mattei, consigliere del ministro della Salute, il prossimo passo che sarà l’ inserimento del provvedimento di proroga del finanziamento all’interno di un veicolo legislativo che ne consentirà l’immediato utilizzo. Ringrazio la direttrice generale dell’Asl Rosaria Marino, che già si sta muovendo per reperire il personale necessario al funzionamento del servizio e non finirà mai di ringraziare la Adamo onlus per il lavoro che svolge quotidianamente”. Così la consigliera regionale di Fratelli d’Italia Emanuela Mari.