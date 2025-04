La buona Pasqua delle Poste a Civitavecchia e Ladispoli con cartolina e annullo • Terzo Binario News

A Civitavecchia e Ladispoli, oltre che online sul sito filatelia.poste.it, la cartolina è disponibile negli uffici postali con sportello filatelico di Civitavecchia Centro, in Via Giordano Bruno 11, e di

Ladispoli, in Via Regina Margherita.

Fino al 22 aprile, inoltre, sarà disponibile anche un annullo rettangolare abbinamento al datario mobile, mentre negli “Spazio Filatelia” del territorio nazionale (Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona) sarà disponibile l’annullo tondo a datario mobile.

Un’altra occasione per i collezionisti o semplicemente per chi vuole ricordare in modo originale una giornata speciale, un modo per custodire nel tempo un ricordo della festività.

Qualsiasi informazione o curiosità su tutto il mondo della filatelia è disponibile online sul sito

filatelia.poste.it.