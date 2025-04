Civitavecchia celebra il marchio Deco sabato in piazzetta Santa Maria • Terzo Binario News

L’Amministrazione comunale di Civitavecchia promuove e valorizza le tradizioni del territorio attraverso il marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine), uno strumento istituito per riconoscere e tutelare i prodotti tipici locali, fortemente legati alla storia, alla cultura e all’identità della nostra comunità.

Sabato 19 aprile, dalle ore 16.00 alle 19.00, presso Piazzetta Santa Maria, saranno allestiti due gazebo informativi e di degustazione, in cui la cittadinanza potrà conoscere meglio il significato del marchio De.C.O. e assaggiare gratuitamente i primi prodotti che hanno ottenuto questo importante riconoscimento.

«La De.C.O. non è soltanto un marchio – dichiara l’Assessore allo Sviluppo e alla Pianificazione del Territorio Enzo D’Antò – ma un atto d’amore verso il nostro patrimonio culturale ed enogastronomico. È uno strumento che ci consente di dare valore alla produzione locale, difendere le specificità del nostro territorio e offrire nuove opportunità di crescita per chi ogni giorno lavora con passione e competenza. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare a questo primo momento di promozione, per riscoprire insieme i sapori e le storie che ci appartengono.»

L’iniziativa rientra nelle azioni dell’Amministrazione volte a sostenere lo sviluppo locale, attraverso il rafforzamento dell’identità territoriale e il coinvolgimento diretto dei cittadini.

«Valorizzare le eccellenze del nostro territorio significa valorizzare la nostra storia e le persone che la rendono viva – aggiunge il Sindaco Marco Piendibene –. Il marchio De.C.O. rappresenta un riconoscimento importante per quei prodotti che raccontano chi siamo, da dove veniamo e in che direzione vogliamo andare. Vogliamo costruire un futuro che non dimentichi le sue radici e che sappia trasformare la tradizione in una risorsa di sviluppo sostenibile e condiviso.»

Un pomeriggio all’insegna del gusto, della qualità e della partecipazione, per rinsaldare il legame tra la città e le sue autentiche espressioni culturali e produttive.