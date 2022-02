Raccolta generi di prima necessità da inviare in Ucraina: due centri a Civitavecchia - Terzo Binario News

E’ partita la gara di solidarietà col popolo ucraino. E anche a Civitavecchia sono state avviate diverse raccolte di generi di prima necessità.

In particolare, rispondendo all’appello della chiesa ucraina di Santa Sofia a Boccea e del suo rettore padre Marco Semehen, si possono portare materiali sia al centro diurno di via Toscana 25 di Campo dell’Oro oppure al negozio Primigi di via Togliatti.

Il materiale sarà ritirato poi tutto giovedì prossimo al centro diurno e portato alla chiesa romana.

I beni richiesti: latte in polvere, frutta, noccioline, grissini, taralli, gallertte riso, saponi mani liquido e saponetta, salviette umidificate, ovatta, spazzolini denti, gel mani tipo amuchina, dentifricio, perossido di ossigeno, tè, caffè, bendaggi diversi, bendaggi rigeneranti, lacci emostatici, polvere emostatica, bende occlusive, antiinfiammatori, antidolorifici, aghi per decompressione toracica, siringhe, flebo, pomate per ustioni, teli portaferiti, tubi nasotracheali, tachipirina, oki, abbigliamento termico, robe sportive uomo, calzature uomo, calze cotone calde, pannolini e traverse.