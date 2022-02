A Roma oggi 1200 positivi, nel Lazio sono 2324 con 13 decessi e 8mila guariti - Terzo Binario News

Alessio D’Amato, “OGGI NEL LAZIO SU UN TOTALE DI 30.936 TAMPONI, SI REGISTRANO 2.324 NUOVI CASI POSITIVI (-1.576), SONO 13 I DECESSI (+7), 1.412 I RICOVERATI (+22), 122 LE TERAPIE INTENSIVE (-4) E +7.968 I GUARITI.

IL RAPPORTO TRA POSITIVI E TAMPONI È AL 7,5%. I CASI A ROMA CITTÀ SONO A QUOTA 1.201. ***DOMANI AL VIA LE SOMMINISTRAZIONI DEL VACCINO NOVAVAX

***Superata quota 13 milioni e 200 mila vaccini complessivi, il Lazio è la prima Regione italiana per popolazione che ha ricevuto la terza dose. Superate le 3,8 milioni di dosi booster effettuate, il 79% di copertura con dosi booster della popolazione adulta.

Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 145 mila i bambini con prima dose pari al 39%.* Vaccino antinfluenzale: somministrate oltre 1 milioni e 250 mila dosi. Sono attivi nella campagna ad oggi 4.033 medici di medicina generale e 446 pediatri di libera scelta e circa 800 farmacie.***ACCESSO LIBERO IN HUB VACCINALI: gli hub vaccinali sono ad accesso libero negli orari di apertura, per favorire la partecipazione alla campagna di vaccinazione.*** Si è conclusa alla presenza dell’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.* Asl Roma 1: sono 412 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.* Asl Roma 2: sono 422 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.* Asl Roma 3: sono 367 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.* Asl Roma 4: sono 171 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.* Asl Roma 5: sono 278 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.* Asl Roma 6: sono 247 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.***Nelle province si registrano 427 nuovi casi:* Asl di Frosinone: sono 319 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.* Asl di Latina: sono 76 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.* Asl di Rieti: sono 18 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.* Asl di Viterbo: sono 14 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.