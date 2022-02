Grando: "A Ladispoli marcia della pace mercoledì alle 18 e raccolta di generi di prima necessità con la Prociv" - Terzo Binario News

“Le immagini che giungono dall’Ucraina sono dolorose e strazianti: uno scenario di guerra che ha già causato centinaia di vittime e ha costretto migliaia di cittadini ad abbandonare le proprie case, cercando riparo dai bombardamenti negli scantinati e nelle stazioni della metropolitana.

Ladispoli non è rimasta indifferente difronte a tutto questo dolore e a questa sofferenza.

Molte anime della nostra comunità sentono il bisogno di scendere in strada con un corteo in nome della pace, senza alcun colore politico, per manifestare vicinanza e solidarietà nei confronti del popolo ucraino e per ribadire ferma contrarietà a qualsiasi guerra o forma di violenza.

L’accoglienza e la solidarietà sono sempre state parte integrante del nostro modo di essere e, anche in questo momento terribile e drammatico, Ladispoli è pronta a fare la sua parte.

Attraverso la Protezione Civile stiamo organizzando una raccolta di generi alimentari e di prima necessità per supportare i civili ucraini colpiti dal conflitto e, se necessario, saremo pronti anche ad accogliere i profughi in fuga.

Invito quindi tutti i cittadini a partecipare con me alla manifestazione a sostegno della pace che partirà mercoledì 2 marzo alle ore 18:00 da Piazzale Roma. Il corteo terminerà in Piazza dei Caduti, dove deporremo un mazzo di fiori sul Monumento dedicato ai Caduti di tutte le guerre, per ricordare le persone che stanno perdendo la vita in questo assurdo conflitto”.

Alessandro Grando