Raccolta farmaci non scaduti: 300 scatole consegnate alla Caritas dal Lions Club Civitavecchia Porto Traiano • Terzo Binario News

Mercoledì 23 novembre il Lions Club Civitavecchia Porto Traiano ha consegnato oltre 300 confezioni di medicinali “aperti” e non scaduti, ben sette scatole, alla Caritas di Roma che, con propri medici, li ha inviati a persone indigenti.

L’Attività di Servizio è stata coordinata dalla Socia Lions Eleonora Roscioni, in stretta collaborazione con la Past Presidente Primula Ferranti, il Presidente Domenico Vetturini, il Cerimoniere Benedetto Marasà e tutti i Soci del Club.

Una grande iniziativa di solidarietà che ha visto la partecipazione delle Farmacie Cernusco (via Buonarroti n°42) e Moccia (Via Terme di Traiano, 74) e di tutti quei cittadini che hanno contribuito dimostrando sensibilità alla nostra iniziativa. Il Lions Club Civitavecchia Porto Traiano rinnova l’invito a tutti coloro che volessero contribuire, a conferire le confezioni dei loro medicinali non scaduti recandosi presso la due predette farmacie, dove sono collocati appositi Contenitori Sigillati Eco Farmaco Facile. Ringraziano anticipatamente tutti coloro che contribuiranno alla raccolta farmaci.

Foto: credits Benedetto Marasà.