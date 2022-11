Terribile scontro sull'A12 tra un camion, un camper e un'auto: due morti • Terzo Binario News

Terribile incidente stanotte sull’autostrada. Lo scontro ha visto coinvolti un camion, un camper e una macchina. Il bilancio putroppo è stato di due persone decedute.

Alle ore 2 di questa mattina, i Vigili del fuoco di Cerveteri sono intervenuti per l’incidente sull’A12. Precisamente al chilometro quattro direzione Roma.

Per cause in corso di accertamento, un mezzo pesante ha travolto un camper e un’automobile. I vigili del fuoco sono giunti sul posto, vista l’entità dell’intervento, con tre squadre. Quelli di Cerveteri con la 26A, da Roma Monte Mario con la 8A più la squadra USAR di ricerca e soccorso.

Sono stati subito accertati due morti, ma non si sa niente sul numero e sulle condizioni di eventuali feriti.ù

Sul posto era presente la Polizia stradale per i rilievi del caso e per assicurarsi la chiusura dell’arteria stradale, oltre a numerose ambulanze del 118.